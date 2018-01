Assens: Et lille pengeskab indeholdende to ure af mærkerne Rolex og Seiko er stjålet i forbindelse med et indbrud i en lejlighed på Strandgade i Assens. Gerningsmanden kom ind i lejligheden mellem søndag og mandag ved at knuse en rude. Ved indbruddet er der desuden stjålet cirka 5000 kroner i kontanter samt personlige papirer, oplyser fyns Politi. /liw