Læserbrev: John Jensen fra Svendborg bringer juleaftensdag et, for hans vedkommende, meget hadsk læserbrev under rubrikken: "Behov for paradigmeskifte".

Sædvanen tro hylder han Dansk Folkeparti som den organisation, der kan frelse verden, om partiet får magt, som det har agt.

John Jensen mener, ikke uventet, at alle, der forsøger på at hjælpe medmennesker i nød, er enten korrupte eller tilhørende det, han benævner som godhedsorganisationer. Hvilket mageløst, umenneskeligt, hadsk, ukristeligt, svinsk og nedværdigende udtryk. Godhedsorganisationer.

Var de jødiske flygtninge, der blev hjulpet til Sverige under Anden Verdenskrig, flygtende fra Hitlers terror, der er meget sammenlignelig med rabiate muslimers terror, også tiggere, der blev hjulpet af godhedsorganisationer, John Jensen?

Er modstandsbevægelsen i Danmark under Anden Verdenskrig ikke blandt de godhedsorganisationer, Dansk Folkeparti hylder og lovpriser i høje toner?

Hitler var et "muslimsk svin" bedømt på hans handlinger. Hans rædselsregime førte til en massiv flygtningestrøm. Var disse flygtninge tiggere, der frekventerede godhedsorganisationer, eller var de nødlidende mennesker, der kæmpede desperat for deres liv?

Og kom nu ikke med en sludder for en sladder, John Jensen, om, at nutidens terrorister ikke kan sammenlignes med Hitler. Den sammenligning ligger lige til højrebenet.