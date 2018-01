Debat: Invester i erhvervsuddannelserne

Læserbrev: Hvis der er én ting, der er bred enighed om i dansk politik, så er det, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

Med erhvervsuddannelsesreformen blev der for tre år siden fastsat et mål om, at mindst 25 procent af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. Men betingelserne for at nå målet bliver år for år sværere at nå. Regeringen konkluderer det selv i sin finanslovsaftale for næste år, og det er trist. For erhvervslivet og dermed også Danmark har i dén grad brug for unge med netop de kompetencer, som en erhvervsuddannelse giver.

Det er så ikke nemt for erhvervsuddannelserne at sikre en høj kvalitet og tiltrække flere unge, når de samtidig skal spare. Selvfølgelig skal vi altid se på, hvordan vi bruger skatteborgernes penge på den mest hensigtsmæssige måde, men i dette tilfælde er det altså en god samfundsmæssig investering at sløjfe omprioriteringsbidraget for erhvervsuddannelserne og i stedet investere i området. Helt oplagt med fokus på investeringer, der løfter kvaliteten i uddannelserne og styrker rekrutteringen. Det sidste kan blandt andet ske ved at styrke rammerne for samarbejdet med folkeskolerne om at bringe erhvervsuddannelsernes praksisfaglighed ind i skolen.

Naturligvis er det ikke kun et spørgsmål om kroner og ører i forhold til at få sikret, at flere unge vælger erhvervsuddannelsesvejen, men det er vigtigt, at det økonomiske grundlag og kvaliteten er i orden. Ellers er opgaven umulig. Det er og bliver derfor et langt sejt træk, hvis respekten og tilliden til erhvervsuddannelserne skal genskabes, og der findes ingen smutveje. På grund af det store virksomhedsengagement i erhvervsuddannelserne er det en særdeles samfundsøkonomisk billig og effektiv vej til at sikre unge en uddannelse med direkte værdi på arbejdsmarkedet. Den nuværende sparekurs er derfor ikke den rette vej og grundlæggende en dårlig investering for Danmark.