Tandlæger i Danmark skal for første gang hyldes ved et awardshow. Det sker i MesseC i april, og fredericianske Peter Gerdes har taget initiativet.

Det er første gang i Skandinavien, at der afholdes et awardshow for tandlægebranchen. Showet kombineres med fagligt indhold, og MesseC udgør festivalpladsen, som rummer forskellige oplæg. Peter Gerdes håber på minimum 1500 deltagere, og ved fredagens awardshow har man sikret sig et musikalsk topnavn i form af Rasmus Seebach. Konferencier bliver komikeren Thomas Warberg.

- Der er en opfattelse af, at tandlæger tjener utroligt mange penge. Men det gør de sådan set ikke. De har rigtig meget udstyr, de skal investere i og efteruddannelse, de skal tage hele tiden. Patienttilfredsheden er enormt høj - den ligger over 90 procent. De fleste firmaer vil være ret glade for sådan en kundetilfredshed, siger Peter Gerdes.

Det sker 6.-7. april, og initiativtageren er Peter Gerdes, som er opvokset i Fredericia. Målet er blandt andet at sætte fokus på alt det gode arbejde, der gøres på de danske tandklinikker.

Peter Gerdes er 41 år og flyttede til København som 19-årig. Han er uddannet økonom, men er nærmest født ind i tandlægebranchen. Som økonomi-studerende skrev han speciale om tandklinikker.

- Jeg plejer at sige, at jeg har været 41 år i branchen. Min mor, min stedfar og to onkler har været tandlæger, siger Peter Gerdes.

Sammen med sin mor, Lise Gerdes, var han med til at starte tandlægenetværket DentaNet. Lise Gerdes er nu gået på pension, mens Peter står i spidsen for netværket med 500 klinikker, som blandt andet arrangerer efteruddannelse for tandlæger. Og altså nu en festival i Fredericia.

- Som barn kørte jeg så tit forbi MesseC, når jeg skulle spille bordtennis ovre i hallen ved siden af. Det er lidt sjovt at tænke på, at jeg nu skal planlægge et af arrangementerne i MesseC, siger Peter Gerdes.

Dentalfestivalen henvender sig til både tandlæge, klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere.