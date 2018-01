Syriske kvinder er i langt mindre grad end syriske mænd i arbejde, når de har været tre år i Danmark. Det viser nye tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Således er 12 procent af de kvinder, som er kommet til Danmark fra Syrien, kommet i lønmodtagerbeskæftigelse efter tre år i landet. Til sammenligning er 45 procent af mændene i arbejde, skriver Berlingske.

Ifølge Grete Kern-Jespersen fra den selvejende institution Frigg, der arbejder for at få indvandrerkvinder tættere på arbejdsmarkedet, skal årsagen til problemet findes i kulturelle udfordringer.

- De kommer fra en kultur, hvor en kvinde, der opfører sig ordentligt, bliver forsørget af en mand, siger hun til Berlingske.

- Det er meget få, der har lagt den opfattelse på hylden, når de kommer til Danmark. Det samme gælder for deres ægtefæller.

Samtidig er der en opgave med at få ændret opfattelsen af, hvad man som kvinde er i stand til, mener hun.

- Mange af dem synes, at de har en stor opgave ved at gå hjemme og passe familiens fire børn. Hvis de samtidig skal lære dansk, synes mange af dem, at det er nok, siger Grete Kern-Jespersen til Berlingske.

Ifølge Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent hos Dansk Erhverv, ligger en del af forklaringen hos jobcentrene.

- Udfordringen er, at den indsats fra før kvinderne rammer arbejdsmarkedet skal op i gear. Syriske mænd bliver i langt højere grad tilbudt virksomhedsrettede forløb, og de bliver i langt højere grad vurderet arbejdsparate, siger han til Ritzau.

Igennem mange år har kvinder fra ikke-vestlige lande været fraværende i beskæftigelsesstatistikken.

For de afghanske kvinder, der er kommet til landet i de senere årtier, er andelen, der er i arbejde efter to år i Danmark, på kun otte procent. Samme tal gælder for kvinder fra Somalia.

Bedre ser det ud for indvandrere fra Iran, hvor 21 procent af kvinderne er i beskæftigelse efter to år i Danmark.