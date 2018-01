Dansk Folkeparti er i store træk enige i de budskaber, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sender i sin nytårstale. Statsministeren taler om, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil.

Men samtidig skal der sættes hårdt ind mod parallelsamfund. Og krigsflygtninge skal vende hjem, når forholdene tillader det, lyder det fra Løkke.

Det er alt sammen budskaber, som DF kan skrive under på, forsikrer Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup. Men en ting er ordene, noget andet er handling, lyder det.

- Der er nogle fornuftige elementer, hvor der mangler handling bag ordene, siger Peter Skaarup.

- Krigsflygtninge skal vende hjem, når forholdene tillader det. Ja. Men der er brug for, at regeringen præsenterer, hvad den vil gøre eller lytter til de forslag, DF kommer med om den problematik.

Netop spørgsmålet om hjemsendelse af krigsflygtninge har været centralt i de forhandlinger om skattelettelser og udlændingestramninger, der før jul var tæt på at koste regeringen dens flertal for finansloven og dermed dens overlevelse.

Det er under de forhandlinger, at DF er kommet med forskellige forslag til, hvordan flygtningene kan sendes hjem, uden at regeringen efter DF's mening har lyttet tilstrækkeligt.

Forhandlingerne fortsætter i det nye år.

- Der er plads til forbedring i forhold til det, vi hører i dag, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Statsministeren sætter sig et mål om helt at afvikle ghettoerne. Tror I i Dansk Folkeparti, at det er realistisk?

- Jeg tror, at vi har en mulighed for det, hvis man udviser langt mere fasthed over for dem, der står bag problemerne i ghettoerne. Det er ofte de samme familier, hvor mange er involveret i kriminalitet, siger Peter Skaarup.

- De personer skal udvises. Og familier, der ernærer sig ved kriminalitet, skal udvises. Vi kan ikke have folk i Danmark, der ikke gider vores samfund.

- Det skal være slut med betingede udvisningsdomme, som hidtil har betydet, at man kan få den ene betingede udvisningsdom efter den anden uden at blive udvist, siger DF-gruppeformanden.