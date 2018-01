Mudrace

Fredericia: Der var ikke tid til at pleje tømmermænd nytårsmorgen, hvis man ville sikre sig en billet til årets udgave af Ladies Mud Race på Fælleden. Fredericia Fag- og Firma havde annonceret, at man fra kl. 12 kunne sikre sig de absolut sidste adgangskort til eventen, som er blevet en kæmpe succes. Kl. 12.11 var den sidste billet solgt.

1. søndag i advent kunne arrangørerne meddele, at alle 1500 billetter til løbe-eventet var væk. Det var hurtigere end ventet, og det var baggrunden for, at man besluttede at udvide deltagerantallet med 250, og de billetter er nu også solgt.

Et løb der trækker Ladies Mud Race er et trailløb, der består af en lang trække forhindringer, som halmballer, krybetråd og søer.Der er mudder, røg, ild og bilvrag, som nogle af de elementer kvinderne møder på ruten.



Ruten er ca. 8 km med konstruerede forhindringer undervejs, ud over naturens egne over 60 forhindringer.



Løbet kan udfordre både førstegangs løbere, men også mere rutinerede løbere.

Dermed er det 1750 kvinder, som til september skal ud at gøre fælleden usikker den 15. september. De skal kæmpe sig gennem mudder, røg og forhindringer, som arrangørerne allerede nu arbejder på at gøre ekstra spektakulære.

Der er også tænkt i nye afviklingsmønstre, så der ikke bliver kø ved forhindringerne efter deltagerantallet er øget endnu en gang. Det lover arrangørerne på løbets facebook-side.

Bag Ladies Mud Race står Fredericia Fag og Firma i samarbejde med Telegrafregimentet på Ryes kasserne og løbeklubben MK01.

Der afvikles mudraces i flere byer, men Fredericia trækker det største antal deltagere.