17 personer kom til skade som følge af fyrværkeri, og det er syv færre end for et år siden. Det er især raketter og batterier, som giver skader.

Der var ingen alvorlige skader, og der var færre skader i forhold til for et år siden. Sådan lyder konklusionen hos Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital (OUH), som nytårsdag gjorde aftenens og nattens patienter op. - Det har været en overvejende rolig aften og nat med et jævnt flow af patienter, og personalet har været i stand til at følge med, siger overlæge Søren Larsen. Fyrværkeriskader 2017-2018 17 personer kom til skade som følge af fyrværkeri. For et år siden var tallet 24 personer.



Af de 17 personer er 15 mænd og 2 kvinder.



Halvdelen af de tilskadekomne var tilskuere.



Ingen alvorlige skader.



Årsag til skaderne er raketter og batterier.



Halvdelen benyttede ikke sikkerhedsbriller. For et år siden benyttede kun en fjerdedel af de tilskadekomne sikkerhedsbriller.



Fire ud af seks patienter med øjenskader havde ikke benyttes sikkerhedsbriller.



Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen, OUH. Han har opgjort antallet af skader på Fyn, som viser, at 17 personer måtte behandles som følge af fyrværkeri. For et år siden var det 24, så derfor er der tale om et fald på syv personer. I hele Region Syddanmark er der tale om 43 personer med skader, men ingen alvorlige håndskader hverken på Fyn eller i Jylland, sådan som det er sket tidligere år og som har givet håndkirurgerne ekstra arbejde. - Hvis vi ser på antallet skal vi tilbage til årsskiftet 2015-16 for at komme ned på samme niveau, konstaterer Søren Larsen. Han har dykket længere ned i tallene fra skadestuerne - for Fyns vedkommende på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Halvdelen af de tilskadekomne har været tilskuere til affyringerne, og det har i alle tilfældene været raketter og batterier, som hver har stået for halvdelen af årsagerne til skaderne. Det er heller ikke så overraskende, at ud af de 17 skader på Fyn er de 15 mænd. Mændene har altid talt flest tilfælde af skader med krudt.

Brug af briller

I årevis har der været prædiket for brugen af sikkerhedsbriller, når fyrværkeri skulle fyres af, og det er da ikke uden grund. Inden jul deltog Ulykkes Analyse Gruppen i et arrangement sammen med optikerkæden Louis Nielsen i Bilka i Odense for at uddele 350 gratis sikkerhedsbriller. Alligevel har halvdelen af dem, som nytårsaftensdag, nytårsaften og nytårsnat er kommet til skade, ikke brugt briller. Det lyder måske grelt, men for Søren Larsen er det alligevel et fremskridt. - Når jeg sammenligner med tallet for et år siden var der endnu færre, som brugte sikkerhedsbriller. Faktisk brugte kun en fjerdedel af dem, vi fik ind med skader, briller. Et af vores standardspørgsmål, vi altid stiller folk, er netop, om de har brugt sikkerhedsbriller. At vi er gået fra en fjerdedel til halvdelen hilser vi velkomment, siger Søren Larsen. Flere er stadig indlagt med alvorlige øjenskader, men han har ikke de nøjagtige tal for Fyn.

Batteri væltede