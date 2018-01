NGIF Koncertudvalg klarer ikke at arrangere banko på årets første dag uden frivillige hjælpere, blandt dem U14-håndboldpigerne, der sprintede hallen rundt med gevinster.

Nyborg: Fire friske håndboldpiger fra Nyborg GIF Håndbolds U14-hold var på årets første dag klar til at sørge for at bringe gevinsterne ud hurtigst muligt ved nytårsbankoet i Nyborghallen.

Emma Boesen, Maren Grünbaum, Christine Frandsen og Emma Nielsen var dem, bankospillerne ved langbordene helst ville have besøg af under spillet.

De fire sprintede allerede fra start klokken 15 rundt med gevinster til de heldige, der vandt på indgangsbonen.

Og få minutter efter var det rigtig bankospil i gang, og første lidt spage "banko" lød allerede klokken 15.07.

Herefter gik det slag i slag de næste tre timer, inden alle sponserede gevinster var delt ud til dagens vindere.

500 mødte op til nytårsbankoet. Det var på niveau med de foregående år, oplyste John Schmidt fra NGIF Koncertudvalg, der står for nytårsbankoet. Det antal er arrangørerne godt tilfredse med. Naturligvis er der altid plads til et par spillere mere, men nytårsdags deltagere købte bankoplader og spil nok til, at arrangementet giver nogen penge i koncertudvalgets kasse. Pengene fra bankoet og fra koncertudvalgets øvrige aktiviteter går til NGIF's forskellige idrætsafdelinger.