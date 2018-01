Det var mere end nytårsforsæt, da lokale i Gelsted var forbi byens nye motionscenter for at se lokalerne an og mede sig ind. Det ligner stærk, lokal opbakning til centret, og derfor tror formand på, at fremtiden er lys for det nye motionscenter.

- Vi håber, at vi kan bygge ud om et år eller to, men for at det kan ske, skal vi kunne fastholde medlemmerne. På sigt vil vi også kunne tilbyde holdtræning i hallen, sagde formanden, der kunne se, at det er mange lokale, der var kommet for at bakke op om tilbuddet.

Med den store interesse er det fristende at drømme sig til, at motionscentret kan blive endnu større.

- Der har været super god tilslutning. Det er langt over forventning. Vi havde håbet på, at 50 mennesker ville kigge forbi, men nu står de i kø for at blive meldt til. I løbet af den første time har vi meldt mange til, forklarede Kent Nørkær Steffensen.

Gelsted: De fleste vælger nok at bruge 1. januar på langs på sofaen og bestille take away. Men i Gelsted var det anderledes i år. Mange, rigtig mange, valgte at kigge forbi det nye motionscenter i Gelstedhallen, der inviterede til åbent hus allerede fra formiddagen.

Blandt de mange fremmødte stod Dorte Eriksen og Torben Pihl Jensen.

- Jeg har manglet et motionscenter her i byen. Jeg har boet her i halvandet år og har kørt til Odense for at træne, forklarede Dorte Eriksen, der er flyttet til Gelsted fra Fredericia. At træne i Odense var ikke en løsning, der holdt i længden, så derfor er hun glad for, at Gelsted nu har denne mulighed.

- Jeg glæder mig til holdtræning, men jeg må køre til Ejby, indtil der kommer flere hold her, sagde hun.

Hun planlægger at træne to-tre gange om ugen sammen med sin mand, Torben.

- Vi bor et par kilometer væk, så jeg tænker at løbe herned og så træne og løbe tilbage igen. Vi har fulgt med, siden det blev meldt ud, at der ville komme et motionscenter, sagde Torben Pihl Jensen.

Sammen har de det som en slags nytårsforsæt, at de skal af sted og få brugt det nye center.

- Nu skal vi lige finde ud af hvor mange mennesker, der kommer her, og om det bliver overrendt, men vi skal trække hinanden op, sagde Dorte Jensen om de kommende træningsplaner.