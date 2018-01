Der står eller ligger fyrværkeriaffald mange steder i midtbyen, men i takt med at dagen bliver ældre og vejret bedre, begynder folk at rydde op. Rådhusuret overlevede uden skader.

Indrømmet, det er lidt bisset sådan at bedømme, hvor gode folk er til at få ryddet op efter nytår inden klokken har slået 12 middag.

Men om ikke andet så giver avisens tur rundt i Odense C og et tilstødende postnummer et godt billede af, hvor meget eller lidt affald og store fyrværkeribatterier, der venter på at blive samlet op.

Og den gode nyhed er, at det ikke ser så skidt ud som man kunne have frygtet - efter at have skuet ud over et imponerende lyshav på himlen fra omkring midnat og en halv time frem.

Fyrværkeriaffald Brugt fyrværkeri kan samles i sække og afleveres på genbrugsstationerne i container 20 "Småt brændbart under 1 meter". Det kan også komme i din egen affaldsbeholder. Er det ikke affyret, er det dog en anden sag.Fyrværkeri, som ikke er affyret, for eksempel fusere eller fyrværkeri, som man ikke nåede at fyre af i fyrværkeri-perioden, skal afleveres som farligt affald på genbrugsstationen på Snapindvej eller Havnegade. På Snapindvej ligger modtageanlægget for farligt affald til højre for indkørslen til genbrugsstationen. I Havnegade ligger modtageanlægget for farligt affald i den blå hal for enden af pladsen.



Kilde: Odense Renovation

Det kniber ganske vist med at få bilen ud fra Fasanvej i Odense M klokken 10.20. Her fylder flere store batterier godt op på midten af vejen, men - som en herre på Langelinie senere bemærker, da vi stopper op for at tage et billede her - så "plejer der altid at blive ryddet op senere på dagen".