Politiet formoder, at tre brande i kolonihavehuse i Assens alle er påsatte.

Inge Flügel har haft sit hus i fire-fem år og har planer om at sælge det, men lige nu har hun hverken overblik over, hvor skadet det er, eller om det overhovedet er forsikret.

- Vi hørte ingenting, og vi var her til klokken et, og det nærmeste der blev fyret raketter af var vel omkring Skovpavillonen, fortæller naboen, før han med sin hund går ned til sit eget hus. Lidt længere nede og rundt om hjørnet står de triste rester af et kolonihavehus, der brændte ned natten til lille juleaften. Samme nat gik det også ud over 94-årige Astrid Mogensens kolonihavehus på Krabbeløkkevej .

Huset på Skovvej bag den knaldgrønne låge står endnu, politiet har spærret det af, men fra vejen ser man, at dets indre tydeligvis er brandskadet, døre og vinduer, der er efterladt åbne klaprer i vinden. På stedet møder vi en næsten nabo, der holdt nytårsaften blot et par huse længere henne ad Skovvej. Han var i sit hus til en halv times tid, før branden blev anmeldt ved halv to-tiden.

Det er den tredje brand i et kolonihavehus på kort tid, og politiet formoder, at der i alle tilfælde er tale om påsatte brande.

Astrids kolonihavehus er brændt ned til grunden: Det betød alt for mig

Formand for Skovvejens Haveforening Børge Knudsen fortæller, at bestyrelsen ville drøfte den første brand på det kommende bestyrelsesmøde, og med den seneste brand er det kun blevet endnu mere aktuelt, siger han.

- Det skaber da meget utryghed, men vi kan jo ikke gøre så meget andet end at holde øje med vores egne og hinandens haver. Det kan jo ikke være meningen, at vi skal spærre det hele af som et Fort Knox, siger han.

Som det er nu, er området åbent for alle.

Børge Knudsen hælder til, at brandene hører til i kategorien "drengestreger" om end i den alvorlige ende.

- Umiddelbart ser det ud til drengestreger. Man har set nogle unge mennesker sidde og drikke øl og sodavand og spise chips før den første brand. Og der bliver jo ikke stjålet noget. Der er heller ikke så meget at stjæle, og derfor lader mange deres døre stå åbne, så man bare kan gå ind. Så undgår man, at noget bliver ødelagt, siger formanden, der håber at politiet tager sig af sagerne.

Heller ikke Inge Flügels hus var aflåst, og hun fortæller, at der flere gange i den senere tid har været ubudne gæster i huset, som har røget hash på stedet og blandt andet har svinet en af sengene til.

Vagtchef Anders Furbo Therkelsen fra Fyns Politi hører gerne fra folk, der kan medvirke til en opklaring af branden.

- Ud fra de indledende undersøgelser, man har lavet dernede, har vi en formodning om, at den kan være påsat. Så hvis der er nogle, der har kendskab til det - også set i lyset, at der tidligere har været brand i kolonihavehuse i området - vil vi selvfølgelig gerne vide noget om det, siger han.