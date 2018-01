Ishockey: Han kom til klubben som en af de sidste spillere i slutningen af august lige før sæsonstart, men Yannick Vedel har taget Odense Bulldogs med storm. Den 23-årige angriber med en fortid i Gentofte og Herlev har været en af holdets mest eksplosive angribere med en stærk speed kombineret med en solid fysik og stor fightervilje.

Med 10 mål er Yannick Vedel holdets fjerdemest scorende efter de tre topangribere i førstekæden, Dale Mitchell, Anthony Camara og Søren Nielsen.

Nu har Yannick Vedel og Odense Bulldogs forlænget aftalen med yderligere to år, så de har papir på hinanden til sommeren 2020.

- Jeg er taknemmelig for den fornemme behandling jeg har fået af ledelsen, fansene og ikke mindst holdkammeraterne. Forlængelsen på to år er et tydeligt tegn på, at klubben er glad for mig, og jeg er glad for klubben, siger Yannick Vedel i en pressemeddelelse.

Yannick Vedel flyttede til Odense, da han blev optaget på medicinstudiet på SDU.

- Yannick kom til Odense lidt uventet før sæsonstarten, men har virkelig vist sig at være et godt bekendtskab. Han har blandt andet med sin fart, fysiske styrke og lederegenskaber været en del af de gode resultater, vi hidtil har skabt. Vi er derfor rigtig glade for, at Yannick er her de næste to sæsoner, og vi tror på, at han får en stor fremtid i Odense, siger Odense Bulldogs' formand, Henrik Benjaminsen.