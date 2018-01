Tommerup St.: Det er først 23. marts, Lilleskov Teglværk arrangerer irsk aften, men forsalget til arrangementet begynder allerede fredag 5. januar. Billetter fås i Superbrugsen på Tallerupvej. Aftenen begynder med irsk stuvning klokken 18, på menuen står også Irish coffee og ikke mindst irsk musik. Den del står bandet The Irish Waterfalls for. På repertoiret er både irsk og skotsk folkemusik med respekt for den klang, disse sange har krav på, fortæller arrangøren i en pressemeddelelse. Måske sniger der sig også et amerikansk nummer og gode vittigheder ind i løbet af aftenen, lyder forudsigelsen. /liw