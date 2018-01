Iværksættere

Webshoppen byRavn lancerede i oktober en norsk version af sin shop i Norge. Forventningen var at omsætte for 50.000 kroner på de første tre uger. Det blev til langt mere.

Fredericia: At man kan leve af at lave håndlavede nøgleringe og greb til hylder i læder kom som lidt af en overraskelse for kæresteparret Tenna Svenssen og Peter Ravn. Deres webshop begyndte egentlig bare som en del af deres uddannelse og var længe et fritidsprojekt. I dag lever de af det og leverede i sidste regnskab et overskud på 1,1 millioner kroner.

Webshoppen byRavn har til huse i deres hjem og har netop udvidet med en webshop i Norge. Her var forventningen at kunne omsætte for 50.000 kroner de første tre uger, men på en måned landede omsætningen på en million kroner. Webshoppen blev lanceret lige op til den norske Fars dag den 12. november, og det viste sig at være en god beslutning. Men det var en stor beslutning for parret at ekspandere til udlandet.

- Det var en stor investering at skulle lave uden at vide, hvor meget vi ville sælge. Men nordmændene holder sig ikke tilbage med at købe i udenlandske webshops, og der er ikke særlig mange i Norge, som laver det samme som os, fortæller Peter Ravn.