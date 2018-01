Anmeldelse

I første afsnit af "Broen IV" bliver direktøren for Udlændingestyrelsen stenet til døde. Nye personer og sidehistorier fænger, men uden at tage fokus fra forholdet mellem de to splintrede sjæle, Henrik og Saga.

TV: Glem alt om metaltræthed, flad rutine eller forudsigelighed. Fjerde sæson af "Broen" er fra første sekund endnu mere veloplagt og hæsblæsende godt skruet sammen end forgængerne. Omstændelige omsvøb er der ingen af. Margrethe Thormod, direktøren for den danske udlændingestyrelse, er blevet stenet ihjel. En iransk homoseksuel, der er blevet udvist til sit hjemland, hvor han risikerer dødsstraf, er gået under jorden. I Udlændingestyrelsen har medarbejdere fejret nye stramninger på ekstravagant vis, som vækker mindelser om virkeligheden og Inger Støjbergs kage-gate. Den venstreradikale gruppe Red October protesterer mod det, der i folkemunde er blevet døbt Champagneskandalen. Om tv-serien "Broen IV"DR 1, mandag 1. januar: "Broen IV", afsnit ét af syv. De resterende afsnit sendes søndage kl. 20.



Medvirkende: Thure Lindhardt, Sofia Helin, Mikael Birkkjær, Thomas W. Gabrielsson, Elliott Crosett Hove, Lars Ranthe, Pontus T. Pagler m.fl.



Hovedforfattere: Camilla Ahlgren og Hans Rosenfeldt. Konceptuerende instruktør: Henrik Georgsson. Produceret af Nimbus Film og Filmlance International i samarbejde med DR og SVT.

Flere spor

Da jagten går ind, må Henrik (Thure Lindhardt) undvære sin faste makker, den socialt afvigende Saga (Sofia Helin), der er sat i fængsel for drabet på sin mor. Sammen med sin nye makker, Jonas (Mikael Birkkjær), forfølger han mulige gerningsmænd, og sporene peger i flere retninger. Centralt i søgelyset står Red October, der hidtil kun er gået efter multinationale selskaber og banker. Men hvad med den iranske homoseksuelle? Og er der ikke også noget uldent ved Margrethe Thormods ægtemand og hans lidt for tjenstvillige, kvindelige assistent? Der klippes snapt og effektivt mellem de mange historier og personer, som uden tvivl fletter sig forklarende sammen, inden serien slutter. Journalisten Richard forsøger at etablere kontakt til Red October, samtidig med at hans tvillingebror Patrick scorer damer på at udgive sig for at være sin feterede bror. Et par hjemløse teenagepiger lever af tricktyverier. Og en mor og hendes teenagesøn bliver under endnu en flugt fra den voldelig ægtemand og far tilbudt ophold i en landsby, som burde få alle advarselslamper til at morse "kult".

Macho-hankat