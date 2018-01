oprydning

Anette Laugesen og Lene Madsen var fra kl. 6 mandag morgen klar til at rydde torve, gågader og pladser for resterne af nattens nytårsløjer.

Fredericia: Der blev skudt virkelig mange raketter og batterier af i midtbyen nytårsaften og nat. Det oplevede brandfolk på aften-indsats og det kunne oprydningsholdet fra Vej og Park konstatere mandag morgen.

- Der har virkelig været gang i den og især Axeltorv var slem. Vi startede med at rydde op kl. 6 og vores første læs affald var med mere end top på, siger de to oprydningsarbejdere Lene Madsen og Anette Laugesen.

“ Vi rydder op på alle torve, pladser og gågaderne, men ud for private ejendomme må det være folks ansvar at få ryddet op. Lene Madsen og Anette Laugesen

Det var frivilligt, at de stod op kl. 5 for at være klar til at rykke ud med vogn, skovle, koste og river kl. 6.

- Jeg behøver ikke at drikke en nytårsaften, så jeg havde ikke noget imod at tage tjansen, siger Lene Madsen og Anette Laugesen har samme indstilling.

- Det rører ikke mig at skulle tage den med ro en nytårsaften, siger hun.