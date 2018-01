Flere personer blev nytårsnat anholdt for at overtræde ordensbekendtgørelsen, heriblandt en, der blev sigtet for at affyre en raket hen over flere personer.

Det skete på Flakhaven i Odense ved midnatstid, oplyser vagtchef Anders Furbo Therkelsen.

- Han er sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Man har vurderet, at der ikke har været konkret fare for andre personer, siger vagtchefen.