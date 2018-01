Økonomi i folkekirken. Urigtige oplysninger om pengeforbruget

Replik: Kære Per Hovgaard. Du skriver her i avisen 28. december, at ingen skal have medlidenhed med præsterne. Og du præciserer: I hvert fald ikke, når det gælder præsternes løn- og ansættelsesforhold. Og da jeg selv har været sognepræst, og nu er pensioneret, vil jeg gerne medgive, at vores faggruppe ikke skal leve af andres medlidenhed. Vi skal leve af den løn, som er lige så officielt vedtaget som andre offentligt ansattes løn. Og denne lønfastsættelse er ikke spor hemmelig. Præsternes samlede lønsum vokser ikke mere end andre gruppers. Det er rigtigt, at nyuddannede præster igennem de senere år er blevet løftet op fra en meget ringe startløn. Men det betyder så, at ældre præster har måttet holde igen med lønstigninger. Og præsters slutløn, som du beskriver, ligger derfor i den lave ende af andre akademikeres løn med samme ansvar.

Og når der er loft over præsters boligbidrag, er det, fordi præster er tvunget til at bo i embedsbolig. Tit med store varmeudgifter. Og det ville være totalt umuligt at skulle betale for en sådan bolig i mange af vore store byer. Andre mennesker finder en bolig, som passer til deres løn. Men det kan en præst altså ikke på grund af boligpligten. Derfor er der loft over, hvor meget han kan komme til at betale.

Så skriver du, at pensionerede præster får 2.616 kr. for at holde en gudstjeneste. Det er direkte usandt. Jeg har lige vikarieret i juledagene. Og taksten er 795 kr. inkl. tid til forberedelse med prædiken, salmer, kontakt til kirkepersonale osv. Så timelønnen, der kommer ud af det, er der ikke grund til at misunde os!

Du skriver også, at menighedsråd gennemsnitlig får 50.000 kr. om året for deres "frivillige" arbejde, ja, nogle sågar over 100.000. Gad vide, hvor du har disse tal fra? Sandheden er, at det normalt kun er formand, kasserer, personaleansvarlig og kirkeværge, som modtager et vederlag. Og det et ret beskedent vederlag. I mange sogne fra 5.000 op til ca. 15.000. Og dette til dækning af telefon, kørsel, kontorudgifter m.m. De øvrige medlemmer får ingenting. Mon Aarhus Stift da er så meget anderledes end andre stifter?

Du har meldt dig ud af Folkekirken. Det står enhver frit for at melde sig ud af kirken. Eller ind. Men det er da dumt at gøre det på grund af tvivlsomme eller direkte forkerte oplysninger. Faktisk er det sådan, at Folkekirken yder mere i økonomisk støtte til dig som udmeldt, end du gør til Folkekirken. For Folkekirken betaler for personregistrering og mange steder også for begravelsesvæsen. Samt vedligehold af den største historiske bygningsskat i landet, nemlig vore kirker.

Det er altid godt at søge aktindsigt. Men vælg de rigtige kilder!