Replik: Søde Josephine Fock! Du beskylder, i dit indlæg i avisen Danmark 16. december, DF for at gamble med vores frihedsrettigheder ved at ville skrive den europæiske menneskerettighedskonvention ud af dansk lovgivning. Den vil jeg godt vende 180o imod dig selv, begrundet i det følgende.

Den europæiske menneskerettighedskonvention er oprindelig, mig bekendt, konstrueret for, at mennesker i Europa, der blev forfulgt i deres hjemland af en eller anden grund, sikredes ret til at søge asyl i et naboland - deraf konventionens navn. Den er af misforstået blødsødenhed og godtroende politikere, embedsfolk i bl.a. EU-systemet efterhånden udvidet til, og man bilder folket ind, at det også gælder mennesker fra den anden side af jordkloden eller i hvert fald fra "Langtbortistan". Vi skal selvfølgelig hjælpe forfulgte mennesker og hjælpe dem godt, men i deres eget nærområde.

Via FN's bebrejdende pegefingre, naive og blåøjede politikere, bedrevidende eksperter er Europa blevet gjort til syndebuk for alverdens ulykker. Vi bukker og skraber og undskylder langt hen ad vejen for, at det er gået os godt - og undskylder, at vi er her.

Som følge af, at størstedelen af de migranter/flygtninge, der kommer, er mennesker fra ikke-vestlige lande og med muslimsk baggrund, opstår der store kulturelle problemer. Hovedparten af disse mennesker kan eller vil ikke forstå, endsige integrere sig, i vore "vantro lande" med alle vore leveregler og sædvaner, der er dem vederstyggelige. Opgaven er så for disse fremmede mennesker at omforme deres nye lande og befolkninger, dig - dine børn og børnebørn, mig og mine osv, således at vi passer ind i deres opfattelse af den "sande" levevis - og det går jo egentlig stille og roligt den vej allerede bid for bid - beklageligvis.

Så, Josephine Fock, med jeres "sjove, festlige og kulørte" paradepolitik er jeg sikker på, at du og dine naive kampfæller sammen med de radikale og den øvrige venstre-fløj, godt hjulpet, efter min mening, af store dele af pressen inkl. DR og TV2, gambler helt anderledes med vore frihedsrettigheder end DF gør. Man vil, med jeres tankesæt, opleve vore frihedsrettigheder fjernet og tvangsreligion indført for vores befolkning på sigt - og da vil det være for sent at vende om, Josephine. Da er vi alle blevet dhimmiere med meget få og små rettigheder, men tvangsskattebetalere til det nye regime - oh, hvilken lyksalighed.