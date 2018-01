Støtte til Niger. Danmark bidrager til at bekæmpe farlig migration

I januar for et år siden stod jeg i Agadez på grænsen til Sahara-ørkenen i det vestafrikanske land Niger, som har en næsten 1300 km lang grænse med Algeriet og Libyen i nord, grænser op til Mali i vest og Nigeria i syd. Her mødte jeg migranter, som havde begivet sig ud på den farlige færd mod Europa tværs gennem Sahara, men havde måtte opgive undervejs - mange med grusomme oplevelser i bagagen, som mishandling, fængsling og dagevis i ørkenen uden mad og drikke.

Agadez er en gammel karavaneby og er i dag et knudepunkt for migration fra Vestafrika til Europa. Byen er også et symbol på den vigtige udenrigspolitiske betydning Niger i dag har for regionen og Europa. Ikke alene passerer mange migranter på vej mod Europa gennem Niger, men landet står også over for en voksende trussel fra terrorgrupper som Al Qaeda, Boko Haram, og senest Islamisk Stat - bl.a. pga. stigende ustabilitet i nabolandene Libyen, Mali og Nigeria. Hvis Danmark ikke bidrager til at udvikle og stabilisere Niger, risikerer vi et nyt stort ustabilt område lige syd for Libyen meget tæt på Europas grænser. Ustabiliteten næres af, at Niger er et af verdens fattigste lande. Niger har samtidig en af verdens hurtigst voksende befolkninger, som forventes fordoblet fra 20 mio. i 2016 til 40 mio. i 2035. Det skaber et stort pres bl.a. på sparsomme vandressourcer, på uddannelse og sundhed, og på Nigers regering for at sikre beskæftigelse til de mange unge. Kvinders og pigers rettigheder og ligestilling er voldsomt udfordret - bl.a. har de meget begrænset adgang til uddannelse. Niger har også verdens højeste forekomst af børneægteskaber: 77 procent af alle piger er gift, inden de er fyldt 18 år. Desuden er Niger sårbar over for spændinger mellem befolkningsgrupper, og det sidste oprør mod centralmagten i Niger ligger ikke mange år tilbage.

Niger tager selv et stort ansvar for at skabe stabilitet i Niger og nabolandene - bl.a. har Niger udsendt mange soldater til FN's fredsbevarende mission i Mali, og er aktiv i kampen mod Boko Haram og grænseoverskridende kriminalitet i Sahel-regionen. Landet huser omkring 165.000 flygtninge fra særligt Nigeria og Mali. Niger har også igangsat nødvendige økonomiske reformer, og jeg oplevede under mit besøg en stor vilje til samarbejde og forandring. Niger kan dog ikke klare det alene. Derfor yder vi fra dansk side vores til at stabilisere og udvikle Niger, hvor vi har været enageret siden 1974 og derfor har særligt gode forudsætninger for at gøre en forskel. Dette kræver, at kortsigtede og langsigtede indsatser kobles. På den lange bane adresserer Danmark de årsager, som nærer ustabilitet og migration, og vi har derfor netop annonceret et nyt partnerskab med Niger for 2017-2022 på 380 mio. kr. Vi forebygger konflikt f.eks. ved at øge befolkningens modstandskraft over for radikale grupper. Vi støtter også et aktivt civilsamfund, hvor ikke mindst unge og kvinders stemmer bliver hørt. Derudover styrker vi kvinder og pigers rettigheder og ligestilling - f.eks. adgang til prævention. Vi opfordrer ægtemænd til at inddrage deres hustruer i familiemæssige beslutninger. Og vi bidrager til at flere børn og unge - ikke mindst piger - kan komme i skole. Vi skaber jobs i landbrugssektoren og adgang til rent drikkevand. Vi forbedrer også levevilkårene for og beskyttelse af migranter langs migrationsruterne i Niger.

På den korte bane hjælper vi Niger til at kunne håndtere udfordringerne nu og her. Vi støtter sikkerhedsstyrkerne bl.a. til at kunne bekæmpe organiseret kriminalitet sammen med de andre Sahel-lande. For at undgå at dette fører til radikalisering støtter vi også med styrket tillid mellem befolkningen og myndighederne - og civilsamfundets kontrol med sikkerhedsstyrkerne. Samtidig vil vi igangsætte indsatser målrettet kampen mod irregulær migration. Derudover hjælper vi flygtninge fra krisen i Mali og ofre for Boko Harams hærgen. Mit besøg for godt et år siden bekræftede mig i, at Danmark gør en vigtig forskel i Niger. Vi må fortsætte samarbejdet med Niger om at bekæmpe den irregulære migration til Europa, som mit møde med migranterne i Agadez viste mig skyggesiderne af. Og vi må hjælpe til med at undgå, at vi får et nyt ustabilt område syd for Libyen tæt på Europas grænser. Det er vigtigt - både for Niger, regionen, Europa og Danmark.