Svendborg: De blev næppe ramt af stress nytårsaften, brandfolkene ved Beredskab Fyn i Svendborg.

Ifølge indsatsleder Kenneth Hørdum hørte aftenen absolut til de stille.

- Vi har haft en enkelt udrykning, men ud over det har der ikke været noget som helst, siger Kenneth Hørdum, der været har tilknyttet beredskabet i 20 år.

- Vi plejer at have nogle udrykninger til ild i skraldespande eller buske, men det har vi ikke haft denne gang. Så det har været en stille aften, siger han.

Aftenens enlige alarmopkald kom klokken 21.36.

Nogen havde tilsyneladende stukket ild på en stol, hvilket var jævnt ubegavet, da den stod op ad muren ved kulturforeningen Maskinen på Dronningholmsvej.

Men for alvor fare på færde var der alligevel ikke.

- Da vi nåede frem, havde politiet allerede slukket branden med en pulverslukker, så vi kunne nøjes med at give stolen lidt vand bare for at være på den sikre side. Så bortset fra, at en installationsboks fik lidt varme, skete der ikke noget, siger Kenneth Hørdum.