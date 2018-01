Nytårsfestlighederne i Nyborg og omegn var set fra beredskabet ganske fredeligt. Dog måtte der slukkes en brand i et skur i Aunslev.

Aunslev/Nyborg: Et redskabsskur ved en ejendom i Aunslev-området brød nytårs nat i brand.

Alarmen fra beboerne fik Beredskab Fyn en halv time efter midnat. Da brandfolkene nåede frem fra Nyborg, var beboerne allerede i gang med selv at slukke ilden i skuret med vand fra en haveslange. De havde også nået at flytte den bil, der stod i carporten, som skuret er en del af.

- Faktisk havde beboerne næsten fået slukket ilden selv, da vi ankom, siger indsatsleder Stig Danielsen, Beredskab Fyn.

Skuret er godt og vel udbrændt, som indstaslederen udtrykker det, mens det ikke gik ud over carporten eller andre bygninger på stedet. Indsatslederen anser ilden for at være opstået i de tagplader af plastik, der var på skuret. Ilden er formentlig opstået som følge af en ulmende raket eller lignende fyrværkeri, der er faldet ned på taget.

Om nytåret i det østfynske i øvrigt siger Stig Danielsen, at det var en ganske rolig aften og nat. Ud over indsatsen ved Aunslev kørte brandfolkene først på aftenen til et handicapcenter i Nyborg, hvor en automatisk brandalarm var gået i gang. Der var dog ingen brand på stedet.

Som det fremgår andet sted her på siden, rykkede brandvæsenet nytårsdags morgen ud til kraftig røgudvikling i en etageejendom i Nørrevoldgade, hvor beboerne kortvarigt måtte evakueres, mens brandfolkene fandt frem til den ulmende brand i noget spagnum i en blomsterkrukke og fik ilden slukket.