Fredericia: Efter skolereformen trådte i kraft, bestemte skolelærer Mette Olesen sig for, at hun ville videreudvikle sit kompetencesæt - ikke at hun var færdig med folkeskolen, men mere fordi hun havde et udbredt ønske om at hjælpe sine medmennesker. Først startede hun på en coach-uddannelse, men efter et semester på skolebænken bestemte hun sig for, at der skulle en mere konkret uddannelse til.

- Min søn havde lidt af noget klaustrofobi og angst i forbindelse med sin karriere som dykkerinstruktør, hvor jeg havde fundet ham en hypnoterapeut, der havde hjulpet ham over Skype. Jeg havde selv overvejet at læse til hypnoterapeut i et par år uden at gøre noget ved det, men da jeg så, hvor meget det hjalp ham, gik jeg i gang med uddannelsen, fortæller Mette Olesen.

Uddannelsen færdiggjorde hun i foråret, hvorefter hun åbnede sin egen klinik i sit hjem i Fredericia under navnet Q20.

- Jeg arbejder stadig som skolelærer, og jeg bruger mange af de samme kompetencer - det handler om at føre samtaler, have et godt samarbejde og skabe et tillidsforhold, både til klienter og til mine elever, fortæller Mette Olesen.