Brand

Skærbæk: Branden opstod kort efter kl 21, da to af familiens børn var ude at tænde stjernekastere i redskabsskuret ved villaen. En glød ramte noget fyrværkeri i en kurv og så udviklede det sig og bredte sig blandt andet til et batteri.

- Jeg skyndte mig ud og ind til de voksne og råbte, at der var ild, fortæller ni-årige Frederik som ikke har planer om at fyre fyrværkeri af foreløbig.

Familien styrtede ud og opdagede, at der var flammer i skuret hvor fyrværkeriet lå. Tenken om selv at forsøge at slukke blev hurtigt opgivet, og istedet blev døren til skuret smækket i samtidig med, at der var ringet 112.

Politiet og indsatsleder Jan Møller fra TrekantBrand var fremme minutter senere, og kort efter var slukningskøretøjer og røgdykkere på adressen.

- Meldingen lød, at der lå en del fyrværkeri, og så tager vi ingen chancer. Men vi kunne hurtigt få det kølet ned og slukket, så skaderne er begrænset inde i skuret, siger Jan Møller.

I skuret lå familiens brandslukkere fra båden. Den ene eksploderede og har været med til at slå branden ned, vurderer Jan Møller.

Selv om branden hurtigt var slukket og skaderne begrænsede, var det alligevel en rystet familie, som takkede betjente og brandfolk for indsatsen. Ikke mindst børnene var noget chokerede.

Så det hjalp lidt med et kig ind i patruljevognen og brandbilerne, inden de blå blink og mandskaberne satte kursen mod Fredericia, og familien kurs mod desserten.