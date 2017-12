En mand var vred på en gruppe af personer, som var i færd med at fyre krudt af, så han truede med at skyde dem.

Selv om man har jagttegn og tilladelse til at have et jagtgevær er det ikke ensbetydende med, at man må true med at skyde, mens man står med det i hånden.

Det må en mand på Skovsbovej i Svendborg erkende nytårsaften, efter at han klokken 19.53 lod vreden løbe af med sig.

En gruppe af personer var ved hans hus i færd med at fyre nytårskrudt af, og det blev manden så vred over, at han truede med at skyde dem. Under truslen stod han med sit jagtgevær i hånden, men dog uden at pege på gruppen af personer med det.

Politiet blev tilkaldt og fik en alvorlig snak med manden, som nu er sigtet for trusler og for overtrædelse af våbenloven.

- Hvilke konsekvenser, det får for hans jagttegn, er dog alt for tidligt at sige noget om, lyder det fra Steen Nyland, Fyns Politi.