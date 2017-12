Dronningen siger i sin nytårstale, at 2017 ikke har været noget nemt år for den kongelige familie.

Hun glæder sig over den sympati, som befolkningen har udvist og henviser dermed til, at prins Henrik i sommer blev diagnostiseret med demens.

- På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie. Så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse.

- Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen, siger dronningen.

Hun siger desuden, at livet går op og ned, og at det vigtigste er, at vi har mennesker, som står os nær.

- Derfor går min nytårshilsen her i aften til alle, der har haft svære stunder i det gamle år og til hver og en, som må sidde alene, siger dronningen.

Det var i det hele taget familien, både hendes egen og andres, der var i centrum i talen.