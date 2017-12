Som sædvanlig holder Angela Merkel nytårstale til tyskerne.

Eller næsten som sædvanlig. Hun har været kansler siden 2005, så for mange er det næsten en vane at se "mutti" på tv nytårsaften.

Men i år er det en noget mere svækket Merkel end normalt.

Der er endnu ikke dannet regering efter valget i september, men nu forsøger hendes konservative CDU og socialdemokraterne i SPD i begyndelsen af det nye år at nå til enighed om en fortsættelse af deres koalition.

3. januar indledes næste runde forhandlinger.

Og Merkel regner tilsyneladende med, at det lykkes, for i sin nytårstale har hun løfter til tyskerne. Hun lover flere investeringer i sikkerhed og i forsvar, en forbedret sundhed, bedre uddannelse, og så vil hun gøre noget ved de voksende sociale skel i samfundet.

Hun vil gøre noget ved uligheden, der er mellem by og land.

- Verden venter ikke på os. Vi må skabe forhold, der sikrer, at Tysklands velstand også vil vokse i de næsten 10-15 år, siger hun.

- Og Tyskland vil kun blive mere velhavende, hvis det lykkes at tjene alle mennesker og forbedre og berige vore liv.

Forbundskansler Merkel siger, at mange er stolte af, at Tyskland er et velstående land, som også er et åbent samfund med diversitet.

Men andre frygter kriminalitet og vold. Der er klager over mangel på læger i landområder, og der er bekymring for, hvordan den store bølge af migranter håndteres.

- Begge dele er realiteter i vort land: Der er succes og optimisme, men der er også frygt og tvivl. For mig er hver del en ansporing til at handle.

Merkel tilføjer, at en af de helt afgørende ting i de kommende år bliver at styrke EU og EU's økonomiske succes, mens EU's eksterne grænser og sikkerhed samtidig forstærkes.

Forbundskanslerens tale er indspillet på forhånd. Den er blevet offentliggjort af flere tyske medier, inden den tv-transmitteres søndag aften.