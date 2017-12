hærværk

Natten til lørdag blev et af de såkaldte ANPG-kameraer udsat for hærværk et sted i Fredericia Kommune. En 30-årig blev anholdt, sigtet og løsladt.

Fredericia: Sydøstjyllands Politi har anholdt, sigtet og igen løsladt en 30-årig mand for hærværk mod et af politiets overvågningskameraer - et såkaldt ANPG-kamera, som bruges til nummerplade-genkendelse.

- Vi kan bekræfte, at vi har haft en sag, hvor der er forøvet hærværk på et ANPG-kamera, udtaler vagtchef Carsten Vester til Ekstra-Bladet, og overfor Fredericia Dagblad ønsker man fra vagtcentralen ikke at uddybe sagen nærmere. Således heller ikke om et eventuelt motiv til hærværket og om en nærmere placering af kameraet.

Nummerplade-tjek ANPG står for automatisk nummerplade genkendelse.Der er både mobil og stationær ANPG-kameraer, som enten er monteret på en patruljevogn, på en trefod eller på master ved vejene.



Bagved ligger der et system, som ud fra en logik kan genkende en nummerplade. Systemet gemmer et billede af køretøjet og nummerpladen, så aflæsningen efterfølgende kan verificeres.



Bogstaver og tal i nummerpladen bliver automatisk omsat til tekst og slået op i en database, og hvis køretøjet er kendt i de tilkoblede systemer, kommer der en besked op på skærmen.



Det er et automatisk system, der reagerer, hvis det genkender en nummerplade, som politiet af den ene eller anden grund har registreret i en sag.



Hvis en patruljevogn udstyret med ANPG får et hit, kan medarbejderne reagere på det med det samme.



Hvis et af de stationære kameraer får et hit, vil der blive givet besked til politikredsen, der så kan reagere på oplysningerne.



(kilde: politi.dk)

Angiveligt er hærværket sket natten til lørdag et ikke nærmere defineret sted i Fredericia Kommune.

Kameraerne er typisk placeret ved motorveje, på broer eller direkte på politiets patruljevogne. Nummerpladegenkendelsen bruges bl.a. i politiets kamp mod grænseoverskridende kriminalitet, og hvorvidt der er betalt forsikring på køretøjet.

Der har tidligere været hærværk mod ANPG-kameraerne. Ekstra Bladet beskrev således et hærværk, som skete for blot fem dage siden på Amagermotorvejen.