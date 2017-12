nytårskoncert

Kerteminde: Hindsholm Musikforening arrangerer søndag den 14. januar klokken 15.00 en stor nytårskoncert i Kertemindehallen. Det er 27. gang, og koncerten plejer at samle et publikum på cirka 500.

Medvirkende er Hindsholm Musikforenings Orkester og Aarslev Symfoniorkester under ledelse af Henning Kjær. "De forenede symfoniorkestre" spiller bl.a. Emil Waldteufels vals "Espana". Årets solister er begge ved at afslutte deres sanguddannelser på konservatoriet, og begge er allerede i fuld gang med at gøre sig gældende. Det er Stine Danving og David Kragh Sørensen. Ved nytårskoncerten vil de indlede med en duet fra Mozarts opera Tryllefløjten. Koret Sine Nomine, der ledes af Claus Clausen, skal ud over at bakke solisterne op også medvirke i koncertens afdeling med Nenia Brassband og FDF-orkesteret fra Odense, der dirigeres af Michael Thrane. /EXP