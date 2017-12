Jan Bramsen siger, at Skat - som i andre klubber - har kontrolleret klubben og spillerne for årene 2013 og frem til 2015, og en del spillere har fået en efterregning. Men B1909-formanden afviser både fusk i forhold til en eks-leders meldinger om ulovligheder og går nu på jagt efter et forsvundet papir.

Fodbold: B1909's formand Jan Bramsen kom på overarbejde her ved nytårstid, da klubben fra et par sider blev beskyldt for at medvirke til brug af ulovlige kørepenge...