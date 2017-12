Humøret blev holdt højt med røde pølser og en lille skarp, da nuværende og tidligere brandmænd på stationen i Ejby søndag formiddag mødtes til den årlige nytårsparole.

Falck har været igennem og står stadig over for en periode med fokus på effektiviseringer og besparelser, og det var også en del af budskabet i den tale, som stationsleder Kenny Jørgensen havde taget med fra koncernchef Jakob Riis.

- Jeg er sikker på, at flere af jer har følt, at det at være Falck-medarbejder ikke har været forbundet med det, der hedder stolthed og storhed. Der er altid grund til at være ydmyge, men lad mig sige, at vi altså har noget at være stolte af. Falcks krise er, at vi har været så dygtige til at vokse, at vi nok ikke selv har kunnet følge med, lød det i talen fra topchefen, som Kenny Jørgensen læste op.

I talen erkendte Jakob Riis, at mange har fået taget personalegoder fra sig og at forandringerne kan opleves som ubehagelige for medarbejderne. Overskriften på talen var dog vendt mod et mere positivt budskab om, at Falck kommer igen.

- Det er så sikkert som amen i kirken, at Falck kommer igen, sagde Kenny Jørgensen, før han tog sin egen tale frem.

Her kunne han fortælle, at stationen i Ejby har haft 140 udrykninger i 2017, hvilket er det største antal i en årrække. Og at man desuden har formået at løse opgaverne med færre brandmænd end sædvanligt.

- Her i Ejby har vi altid vist et engagement for at være innovative og forandringsparate. Vi slukker brand med det, vi har. Vi redder folk med det, vi har, sagde Kenny Jørgensen, der også benyttede lejligheden til at takke brandmændenes familier.

- Tak til vores ægtefæller. Tak til vores børn. Vi får lov at løbe, selvom aftensmaden lige er sat på bordet.