nytårsløb

- Det bliver helt sikkert Emil, lød profetien ved mållinien, og den kom til at holde stik. 16 minutter og 25 sekunder efter start spurtede den dygtige triatlet Emil Deleuran over målstregen godt tilfreds med sin tid.

Det er værst at overbevise sig om, at man skal afsted. Når man først er igang, så er det fint. Birgitte Sandberg Tønnesen

En efter en kom løberne i mål og fik udleveret sponserede pizzasnegle og vand til at tage den værste tørst og sult. Bagefter var der linet champagne, kransekage, sodavand og chips op i klublokalet.

Det benyttede fem-årige Daniel sig hurtigt af. Han havde klaret sin rute på 3,5 km på 25 minutter og kastede sig fortjent over skålene med chips.

- Han fik lov at løbe vores egen lidt kortere rute, så det var en fin tur, siger hans mor Birgitte Sandberg Tønnessen.

Daniel løber i sin triatlettrøje og har allerede deltaget i sine første tri-stævner. Han løber dermed i fodsporene på sin far, som er en ivrig triatlet.

- Jeg nøjes med at være løbemakker, smiler Birgitte Sandberg.

I 2018 står den for Daniel på tristævne i Rebild.

- Der er flere stævner for de yngste, men man skal lede lidt efter dem, siger Birgitte Sandberg, mens det går op for Daniel, at der også er kransekage til at fuldende nytårsløbet med, så han er spurtet videre.