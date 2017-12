Fem minutter inden løbsstart klokken 10 forsøger Anne Haals at overdøve hyggesnakken for at komme med råd og vejledning til løberne på de fem kilometer og de, der vælger at gå vandreruten på 2,5 kilometer.

De, der vil være med i NGIF Gymnastik & Atletiks hyggearrangement af et nytårsløb, samler sig i smågrupper og snakker og hilser på bekendte.

Så fuld tilfredshed i arrangørgruppen, som priser formiddagens vejr forstået på den måde, at regnen ventede med at falde, til løbet var skudt i gang.

Over middag på årets sidste dag kan en tilfreds løbsarrangør Carl Haals gøre status.

Ingen lader sig skræmme af ruten, selv om alle er godt våde, da de når tilbage til start - som også er mål - ved Skovparkhallen for at få udleveret detagerdiplom og til en fælles godt-nytår-skål.

Snart liner løberne i front op ved startstregen på cykel- og gangstien ved Skaboeshusevej. Netop som raketten ryger til vejs og sender alle ud på ruten gennem Teglværksskoven og over Strandvænget, kommer de første dryp. Minuttet efter styrter det ned, som var det broløbet i september.

Løbet har ingen forhåndstilmelding, og der opkræves ikke gebyr. I stedet opfordrer arrangørerne til, at deltagerne lægger et beløb, der går til Foreningen Broen. Foreningen støtter børn i socialt udsatte og mindrebemidlede familier, så børnene på lige fod med kammeraterne kan dyrke den idræt, de har lyst til. Foreningen støtter med kontingentbetaling og udgifter til køb af nødvendigt idrætsudstyr.

Også her var deltaterne i år gavmilde, fortæller Carl Haals. Der blev afleveret et beløb på 6702,50 kroner i kontanter i indsamlingsbøsserne. Dertil kommer det, der er betalt via Mobilpay, som går direkte til Foreningen Broens konto.

- Så vi når over 7000 kroner, fastslår Carl Haals, som i øvrigt oplyser, at dagen for hans og Anne Haals vedkommende slutter med en tur i Storebælt. De er begge med i vinterbadeklubben.