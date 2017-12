Ringe: 196 gange i 2017 måtte deltidsbrandmænd på brandstationen i Ringe smide, hvad de havde i hænderne og rykke ud. Omkring en tredjedel af gangene var det, fordi der var gået en automatisk brandalarm i flygtningeboligerne i enten Ryslinge eller Kværndrup. Og oftest var det os fra madlavning, der udløste alarmen og sendte brandfolkene på arbejde.

- Jeg tror, vi har kørt til den slags omkring 70 gange i år, fortæller brandstationsleder Søren Østertoft, da brandmændene søndag formiddag mødes til nytårsparole på stationen i Ringe. Det er en fast tradition, at brandmænd, tidligere brandmænd og familier mødes og ønsker hinanden godt nytår og får lidt lækkert at spise og drikke.

De seneste tre måneder er der dog sket et betydeligt fald i udrykninger til flygtningeboligerne.

- De har sikkert fået skiftet ud i alarmerne, vurderer Søren Østertoft og tilføjer, at det også kan have betydning at flytte brandalarmen lidt væk fra komfuret, så osen fra maden ikke går direkte i alarmen. Den nyvalgte borgmester, Hans Stavnsager (S), tyvstarter borgmesterrollen et halvt døgn for tidligt og deltager også i parolen. Han tilføjer, at han ved, der er kommet fokus på at lære beboerne at bruge emhætten, når de laver mad, for at nedbringe antallet af blinde alarmer.

- Nu er det faldet til et normalt niveau, som vi for eksempel ser i børnehaver og på plejehjem, fortæller brandsstationslederen.

Selvom det kan virke frustrerende at rykke ud til blinde alarmer så ofte, er brandmændene altid beredte, når de sætter sig i bilen, forsikrer Søren Østertoft, for det kunne jo være, at der lige præcis den ene gang var tale om en rigtig brand.

- Vi tager altid udstyr på og er klar til at rykke ud, siger brandstationslederen.

Brandstationen i Faaborg har i øvrigt haft langt færre udrykninger end Ringe, blandt andet fordi asylcentrene på Faaborg Sygehus og Præstekærgaard, der også var plaget af mange blinde alarmer, er lukket.