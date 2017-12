Replik: Tusind tak til Danmark Søndag 24. december for det fine portræt af Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp. For hvor er det sandt: Vi er ved at underminere de værdier, vi hylder så højt. Tankevækkende, at vi med ordet flygtningekrise tænker mest på vores egne kvaler frem for de nødstedtes: "I dag har vi ikke længere fokus på at beskytte flygtningene; vi har fokus på at beskytte os selv mod dem," siger han.

Regeringen fremhæver at Danmark er et kristent land, der bygger på kristne værdier. Men hvor kristent er det lige at nægte at modtage kvoteflygtninge, som netop er de mest sårbare mennesker i denne verden? Den kristendom klinger hult. Man vil bevare en kultur, en tradition, en livsstil, mens man kaster kernen i evangeliet over bord.

Tak til Andreas Kamm og andre, som taler medmenneskets sag. Deres stemme giver os værdighed - i stærk kontrast til en regering, der kun går op i hvor mange stramninger, de kan gennemføre.