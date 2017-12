Præsternes forhold. Hellere fakta end medlidenhed, tak

Replik: I avisen Danmarks Opinion den 28. december mener Per Hovgaard fra Viby at vide en masse om hvordan midler bruges i Folkekirken, under overskriften "Ingen skal have medlidenhed med præsterne"

Det har jeg lyst til at knytte et par kommentarer til, idet jeg er en af dem som har indflydelse på hvordan pengene bruges i et hjørne af Folkekirken, nemlig Aabenraa provsti i Sønderjylland.

Medlidenhed er ikke mit ærinde, jeg vil blot informere lidt mere faktuelt end Per Hovgaard.

Folkekirken er hos os i det sønderjyske en organisation og kirke som er sig meget bevidst at den forvalter sine medlemmers medlemsbidrag. Derfor har stiftet meldt samlede honorarsatser ud til menighedsrådene. Menighedsrådene er, trods et meget stort ansvar, blandt andet som arbejdsgivere for kirkens medarbejdere, frivillige og ulønnede og honorarer får man som en dækning af de udgifter der er forbundet med at udføre sin opgaver. De samlede honorarsatser udgør i Haderslev Stift mellem 25.575 og op til max. 56.265 alt efter sognets størrelse til fordeling mellem menighedsrådets medlemmer. Et menighedsråd har fra 5-15 medlemmer, igen efter sognets størrelse. At være f.eks. formand eller kontaktperson i et kirkesogn kan være meget tidkrævende, nogle steder svarende til en halvtidsstilling. Hos os er vi meget taknemmelige for, at dygtige mennesker vil påtage sig disse opgaver ulønnet, blot for et beskedent honorar.

Vi følger også de satser for løn til emeriti som er meldt ud til os fra Haderslev stift. Her kan man på provstiets hjemmeside se, at en emeritus, som varetager en gudstjeneste, altså forbereder tjenesten med prædikenskrivning, salmevalg, kontakt til de medarbejdere, der skal medvirke i tjenesten, og endelig afholder tjenesten søndag formiddag, får 795 kr. for sin indsats. For en vielse får man 318 kr. og 477 kr. Altså ikke 2616 kr., som Hovgaard skriver.

Per Hovgaard er optaget af Folkekirkens pengeforbrug. Det er godt med interessen, alle organisationer har brug for kritisk opmærksomhed, men de oplysninger han bringer videre stemmer ikke overens med den virkelighed jeg er en del af i Aabenraa Provsti. Forholdene omkring præsters løn og boligforhold er også noget mere komplekse og ikke helt så fordelagtige som Per Hovgaard beskriver det. Her skulle Per Hovgaard være velkommen til at møde præsterne i et sønderjysk provsti og høre mere om sagen, måske ville det være spændende læsning i Hovgaards næste læserbrev om Folkekirkens og præsternes forhold. Medlidenhed er der ikke brug for, men indsigt fremmer forståelsen.