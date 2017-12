Den målfarlige midtbanespiller og tidligere landsholdsspiller Hans Henrik Andreasen har spillet sin sidste kamp på topplan.

Efter halvandet år som spillende assistenttræner i 2. divisionsklubben Ringkøbing IF stopper han i klubben, og samtidig stiller han støvlerne endegyldigt på hylden.

I stedet satser han på at være træner på fuldtid. Det siger han til bold.dk.

- Jeg har ikke ambitioner om at spille videre, så jeg føler lidt, at det slutter nu. Jeg er ved at være parat til at træde over på den anden side af kridtstregerne.

- Der er ikke rigtig noget på plads nogen steder, og jeg afventer lidt, og så må vi se, om der kommer nogle muligheder, siger Hans Henrik Andreasen.

Med 66 mål er han den mest scorende midtbanespiller i Superligaens historie. 18 angribere har lavet flere mål i landets bedste række.

Med 397 superligakampe overgår kun AaB's Rasmus Würtz den nu tidligere fodboldspiller på listen over spillere med flest superligakampe.

Den nu 38-årige Hans Henrik Andreasen debuterede i Superligaen 26. juli 1999 for Esbjerg mod OB. Siden tog han til Greuther Fürth i Tyskland og endte via OB tilbage i Esbjerg, før han afsluttede superligakarrieren i Hobro i 2016.

Han har spillet én A-landskamp for Danmark. Det var i 2010, da han blev skiftet ind i stedet for Thomas Kahlenberg i en målløs testkamp mod Tjekkiet i Aarhus.