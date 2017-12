- Jeg vil ikke. Jeg vil ikke ... Jeg gør det.

Den unge mand, der lige har skubbet sin kammerat ned i det 5,2 grader kolde vand i Odense Havnebad, tager sig sammen og hopper i. Og kommer op til overfladen med en dybt brøl.

Nu har han været i, så er det ind i saunaens varme.

Han er en af overraskende mange, der har besluttet sig for at begynde årets sidste dag med et koldt chok for til gengæld at få noget at varme sig på og over bagefter.

Odense Havnebad Odense Havnebad har her i vintersæsonen åbent:



Mandag, onsdag og fredag fra 6.30 til 9.30; tirsdag og torsdag fra 18 til 21; lørdag og søndag og officielle helligdage fra 8 til 11. Opkald fra bassin 30 minutter før lukketid.



Bemærk: Havnebassinet har lukket 1. januar.



Det er ikke længere tilladt at nyde alkohol på havnebadets område.

- Så mærker du, at du lever, som Camilla Kaltofte siger småtrippende på kanten af bassinet.

Hun er en del af en gruppe, som mange andre denne dag. Hun hopper i vandet sammen med veninderne Christina Damgaard og Mette Bjørnholt - badeturen er første punkt på dagens program, der efterfølges af nytårsgudstjeneste og senere fest. Og en mulig nytårstradition, afslører Camilla Kaltofte:

- Du kan virkelig mærke blodet pumpe rundt i kroppen, og så giver det sådan et dejligt kick bagefter.