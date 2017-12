Bogense: Hvis mængderne af and, flæskesteg og brunede kartofler har sat sig lidt for fast på sidebenene, og julefrokosterne og det våde vejr i mellemdagene ikke rigtigt har levnet tid og lyst til at være aktive i den friske luft, skyder Bogense Gymnastikforening og Meny den traditionelle nytårs­march i gang søndag den 7. januar klokken 10.

Startskuddet går fra parkeringspladsen ved Meny på Vestre Engvej, og derfra går turen ud i de nytårsfriske landskaber på en cirka fem kilometer lang tur forbi havnen, byen og nærmeste omegn. Alle er velkomne til at deltage, både tobenede, firbenede og dem i klapvogn, der ikke selv kan trave så langt endnu. Turen slutter på p-pladsen, hvor Menys slagter står klar med varme hjemmelavede pølser, øl og vand. Det koster 30 kroner for voksne at deltage, mens børn slipper med 25 kroner - og så er der i øvrigt lotteri med gevinst på billetterne. (thgr)