Veflinge: Tirsdag den 9. januar klokken 19 er der filmaften i Kirkehøjskolen, der denne gang holdes i Veflinge Præstegård.

Aftenens film er "Der kommer en dag", den gribende beretning om de to brødre Elmer på 10 år og Erik på 13, der i 1967 bliver anbragt på børnehjemmet Gudbjerg, fordi deres mor er for syg til at tage sig af dem.

På børnehjemmet møder de den strenge forstander, der ikke skyer noget middel for at gøre drengene til det, han betragter som lydige samfundsborgere uanset at livet uden for skolens mure smager af ungdomsoprør og frihedstrang. De fleste af lærerne følger blindt forstanderens retning, og årene på børnehjemmet bliver bogstavelig talt en kamp for overlevelse for de to brødre.

"Der kommer en dag" er delvist optaget på og omkring Gyldensteen Gods, og den har blandt andre Lars Mikkelsen (forstanderen) Sofie Gråbøl, Lars Ranthe og Søren Sætter-Lassen på rollelisten. De to brødre spilles af Harald Kaiser Hermann og Albert Rudbeck Lindhardt.

Filmen vandt Gabriel prisen 2017 som årets bedste kirkelige film. Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Bogense, Hårslev-Padesø, Skovby-Ore-Guldbjerg, Særslev-Ejlby-Melby, Veflinge og Grindløse-Klinte-Nr. Sandager sogne.