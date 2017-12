Faldefærdige bygninger

Politikerne i by- og planudvalget har givet nedrivningstilladelse til to bygninger på Strandgården.

Trelde: Normaltvis giver politikerne ikke lov til at rive bevaringsværdige bygninger ned. Men lige før jul gjorde by- og planudvalget en undtagelse, da de sagde ja til en ansøgning om at rive to bygninger på ejendommen Strandgården på Trelde Næsvej ned.

- Det er et ældre par, som har bedt om at få revet de bevaringsværdige staldbygninger ned. Parret har brugt deres kræfter på at renovere hovedhuset, men staldbygningen er helt træt. Så det gav vi lov til, fortæller formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S).

Begrundelsen for nedrivningen lyder på, at bygningerne er forfaldne, ikke længere i brug, og at en restaurering vil være meget dyr. Ejerne har for år tilbage undersøgt muligheden for at tække taget på ny, men det kræver en ny tagkonstruktion, som vil gøre projektet væsentligt dyrere.