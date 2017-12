Nyborg/Ullerslev: Mads Rydal, 26 år, hidtidige assistenttræner for håndboldherrerne i SUS Nyborg, kan nu overtage det fulde ansvar for klubsamarbejdets tophold.

Fra nytår afløser han den hidtidige træner, Lasse Andersen.

Mads Rydal har sin håndboldopvækst i SUS Håndbold med en afstikker som U16-spiller til GOG's danske mestre. En knæskade har forhindret ham at fortsætte karrieren som divisionsspiller, og i stedet har han som træner både virket i GOG og for SUS Nyborgs talentfulde U18-hold i denne sæson samtidig med opgaven som assistenttræner for SUS Nyborgs 2. divisionsherrer.

Her hvor første halvdel af sæsonen er overstået, ligger SUS Nyborg-herrerne midt i 2. division. Derfor skal resten af sæsonen først og fremmest bruges på at sikre holdets status som 2. divisionshold. Og samtidig bygge op omkring ambitionerne om at vende tilbage til 1. division snarest muligt igen.

Om Lasse Andersen, der er træner for SUS Nyborgs 2. divisionsherrer på tredje sæson, oplyser SUS Nyborgs ledelse, at han stopper med virkning her fra nytår. Det sker i fælles forståelse med ledelsen i det østfynske elitehåndboldssamarbejde mellem SUS Håndbold og Nyborg GIF Håndbold.

Her hedder det videre, at for Lasse Andersen, der bor i Horsens, har et nyt job været svært at forene med den tidskrævende trænergerning på Østfyn.