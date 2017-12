Jesper Jensen mener, at hans spillere fik stresset København Håndbolds spillere til at begå afgørende fejl.

Det var i høj grad forsvarets fortjeneste, at Team Esbjerg lørdag vandt pokalfinalen i håndbold for kvinder for første gang.

Det mener vestjydernes cheftræner, Jesper Jensen, efter den meget overbevisende 31-20-sejr over København Håndbold i Silkeborg.

- Vi stod godt i vores forsvar allerede fra første minut og var vildt aggressive, siger han.

København Håndbold fulgte ellers godt med frem til stillingen 10-10, hvorefter Team Esbjerg trak fra og kom foran 17-11 ved pausen.

- Der røg et par bolde ind på Sandra Toft (Team Esbjergs målmand, red.), som hun normalt tager.

- Lige pludselig hev Sandra et par redninger op, og vi fik lukket helt af. Fra da af havde vi rimelig kontrol over kampen. De fire spillere i vores midterforsvar arbejdede vanvittigt godt.

- Det var helt klart forskellen, at vi sad oppe i fjæset på deres spillere i hele kampen. Det gjorde, at de stressede og begik fejl, og så kunne vi lave mål på kontra, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg blev danske mestre for første gang i forrige sæson, men i sidste sæson kom klubben ikke engang med i slutspillet i HTH Go Ligaen.

Pokalsejren giver et rygstød på flere fronter.

- For klubben, der er ved at rekruttere spillere, hjælper det bare meget, at vi som det eneste hold i Danmark kan sige, at vi spiller med i Europa Cuppen i næste sæson. Vi må se til maj, om det bliver i Champions League eller EHF Cup.

- Det betyder noget for vores selvbillede. Vi havde en dårlig sidste sæson, og nu tager vi den første titel, der er at spille om i sæsonen, siger Team Esbjerg-træneren.