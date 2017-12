Marslev: De endelige planer for det kommende byggeri af et nyt børnehus i Marslev ligger nu klar, og de involverede parter har derfor besluttet at afholde et drop-in møde, hvor det bliver muligt at høre mere detaljerede beskrivelser af det kommende byggeri, samt stille afklarende spørgsmål.

- Vi har valgt at kombinere dette informationsmøde med en lille "Nytårskur", hvor vi også kan få sagt "Godt nytår" til både nuværende og kommende brugere, samt til andre, der kunne have interesse i at høre mere om det kommende byggeri, fortæller Hans-Henrik Jensen, der er skoleleder for Marslev Skole og Børnehus samt Nymarken Skole og Børnehus.

Det lille nytårsarrangement finder sted torsdag den 4. januar klokken 14-17. (hhy)