Ishockeyligaen

I sidste sekund af perioden fik Rødovre i powerplay pucken i mål, men dommerne annullerede korrekt målet. Rasmus Astrup brugte skøjten til at sparke pucken ind, og det må man ikke. Mathias Asperup brokkede sig højlydt over kendelsen og fik en 10-minutters personlig straf. Det var Rødovres anden 10-minutters udvisning, da Anders Schultz få minutter tidligere også fik en tilsvarende straf for at brokke sig over en holdkammerats udvisning.

Det var svært at se, at Rødovre-spillerne blot 18 timer forinden havde været ude i en hård lokaldyst mod Rungsted. De rødtrøjede sjællændere pressede godt på, men Robin Rahm stod solidt i Bulldogs-buret.

Med otte minutter igen af anden periode blev Bulldogs ramt af to udvisninger inden for tre sekunder. Overtallet fem mod tre udnyttede Rødovres canadiske back Connor Hardowa til at reducere til 2-1 mod en chanceløs Robin Rahm.

Men Bulldogs skabte flere store chancer i resten af perioden. Dylan Walchuk havde et par direktører, han må ærgre sig grumme over ikke at score på. Fire minutter før tid fik canadieren helt blank foran mål ikke staven fri af isen, og 20 sekunder før tid skød han forbi på Frederik Sørensens glimrende tværpasning.

I tredje periode overtog Rødovre initiativet, og som en logisk følge udlignede Connor Hardowa 12 minutter før tid med sit andet mål i kampen efter endnu et tørt hug forbi Robin Rahm.

Bulldogs-spillerne fandt aldrig gnisten, der kunne tænde nytårsraketterne. Det fynske krudt havde ligget for længe på isen og var blevet vådt. I stedet kunne Frederik Skovby afgøre kampen med et velplaceret slagskud højt oppe i målet to et halvt minut før tid til stor jubel for den lille Rødovre-klan, der var rejst med til Fyn.

Bulldogs kan glæde sig over, at den dårlige oplevelse kan fjernes hurtigere end efterladenskaberne fra det afbrændte nytårskrudt. Allerede 2. januar er der kamp igen, når Frederikshavn kommer til topdyst i Odense.