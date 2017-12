Et dansk par er uden for livsfare, efter at de tidligere på måneden blev angrebet med kniv i Gabon.

Fotografparret Uri Golman og Helle Olsen er atter tilbage i Danmark, efter at de tidligere på måneden blev stukket med kniv i Gabon i det vestlige Centralafrika.

Uri Holman kom værst til skade, og han er nu under behandling på Rigshospitalet. Han er uden for livsfare.

Det oplyser parret i en pressemeddelelse.

En købmand er sigtet for at have stukket de to danskere.

Han ankom til byen med det "mål at begå denne kujonagtige handling mod hvide", har en anklager tidligere fortalt.

Myndighederne ved endnu ikke, om købmanden handlede alene, eller om han var del af en gruppe.

Det danske par var i Gabon for at filme for tv-kanalen National Geographic, da de blev overfaldet 16. december.

Den 53-årige, som har boet 19 år i Gabon, har efter angrebet sagt, at hans handling var hævn for USA's anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad.

Uri Golman blev indskrevet på Rigshospitalet 25. december.

- Vi er glade for at være i Danmark og tæt på familie og venner. Nu afventer vi de danske lægers udredning og forventer en periode med genoptræning, siger Helle Olsen i pressemeddelelsen.

Det afrikanske land, der kun har været præget af politiske konflikter, har ikke tidligere været kendt for at være et farligt turistmål.

Det danske par mener da heller ikke, at der er fare forbundet ved at rejse i landet.

- Det er vigtigt for os at sige, at Gabon ikke er et farligt land at rejse i. Landet har de seneste mange år ydet en stor indsats for naturbevarelse, og vi har altid været glade for at besøge landet.

- I forbindelse med overfaldet har vi modtaget uvurderlig hjælp og støtte fra alle myndigheder, lyder det fra Helle Olsen.