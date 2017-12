Klubben og et tidligere bestyrelsesmedlem er havnet i en strid om køresedler. Formand Jan Bramsen påtager sig ansvaret, hvis der har været rod i sagen, fordi han har ansvaret for alt omkring B1909, men tilføjer, at klubben i øvrigt har været gennem Skats granskning af 2014 og 2015 uden at få kritik. Samtidig påstår en eks-spiller, at klubben i sin tid medvirkede til forkert brug af kørepenge.

Formanden for B1909 Jan Bramsen og et eks-bestyrelsesmedlem er havnet i en strid om en påstået kørselsgodtgørelse på cirka 35.000 kroner. Det fik i juli Skat til at afkræve eks-lederen en skattebetaling, og lederen har siden omtalt sagen på de sociale medier.

Sagen blev så aktuel, da det lørdag kom frem, at formanden for nylig afleverede køresedler i det tidligere bestyrelsesmedlem Torben Bo Harders postkasse. Det skete efter en kontakt i juledagene mellem parterne. Køresedlerne skulle, ifølge Torben Bo Harder, indeholde fejl.

B1909-formanden benægter dog kendskab til selve det faktiske indhold af kuverten, mens eks-lederen siger, at han aldrig har modtaget pengene.

Samtidig påstod en eks-B1909-spiller over for TV2Fyn, at klubben tidligere havde medvirket til forkert brug af kørepenge i klubben. Den påstand afviste formand Jan Bramsen, der henviser til, at Skat har kigget på regnskaberne fra 2013 til 2015 - uden at finde fejl. Og nu er Skat tilsvarende i gang med 2016.

Sport Fyn var lørdag aften i kort kontakt med B1909-formand Jan Bramsen, der dog var på vej hjem fra Nordjylland og ikke kunne uddybe yderligere.