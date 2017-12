- Vi har forhandlet hårdt for en god aftale med inderne, så der har ikke været tale om, at Viktor eventuelt kunne afbryde turneringen for at flyve hjem og deltage i showet. Han passer sit arbejde, lyder det fra far og manager Henrik Axelsen.

Efter et yderst succesfyldt 2017, der kort før jul blev afsluttet med en sejr i herresinglen ved Super Series-finalerne i Dubai, venter et travlt 2018 på Viktor Axelsen. Efter Indien gælder det tre turneringer i rap på den nye World Tour, der har erstattet Super Series - i Malaysia, Indonesien og i Indien. Viktor Axelsen kommer således først tilbage til Danmark 6. februar.

I en alder af kun 23 år mangler Viktor Axelsen reelt "kun" to resultater for at have ryddet bordet, nemlig en OL-titel samt vinder af den mest prestigefyldte og årligt tilbagevendende turnering, All England, midt i marts. Der er to og et halvt år til OL i Tokyo, og derfor er Viktor Axelsens hovedfokus lige nu, All England.

- Viktor har aldrig haft det bedre, og det gælder både fysisk og mentalt. Derfor har han fuld fokus på et godt resultat i England, konstaterer Henrik Axelsen.