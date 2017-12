Nyborg: Den kom med et par ugers forsinkelse, men indsatslederne i det østfynske beredskab har fået en julegave i form af en ny bil, når de skal lede indsatsen ved brande, oversvømmelser og andre af de ulykker, der kan ramme samfundet.

Den nye bil er en VW Tiguan, der erstatter den Volvo XC60, som indsatslederne har kørt i siden 2011, hvor bilen blev indkøbt af Nyborg Kommune. Siden 1. januar 2016 har den fynske beredskab været samlet i Beredskab Fyn, og her er retningslinjen, at indsatslederbilerne skal udskiftes hvert femte år.

Indsatsleder Jesper Rossen glæder sig over nyanskaffelsen.

- Man er jo altid glad, når man får ny bil, bemærker han.

Sammen med sin kollega Nicolai Clausen er han stillet op for at vise den nye bil frem for den østfynske presse.

- Qua risikovirksomheder som Fortum og Koppers i vores område er der ekstra meget målerudstyr i vognen, fortæller Jesper Rossen og viser noget af grejet frem, der ligger i grå plastickasser i bilens bagegerum. Det er blandt andet såkaldte firgas-detektorer, der kan måle blandt andet ilt eller mangel på samme og kulilte, og ex-sensorer, der kan måle eksplosive stoffer. Derudover har vognen en hjertestarter og en håndslukker.

- Så har vi også et trykluftsapparat, hvis vi selv skal ind et sted, hvor det brænder, oplyser Jesper Rossen.

Samtidig med Nyborg har afdelingerne i Assens og på Langeland også fået nye biler af samme mærke og model. På nær enkelte lokale variationer rummer de det samme udstyr som for eksempel flugtmasker, der er en slags gasmasker, der kan sættes på personer, som skal hjælpes ud af et brændende hus.

- Så har vi også et tegnebræt, hvilket er en ny feature, fortæller Jesper Rossen og demonstrerer, hvordan et whiteboard kan slås ud fra bilens bagagerum.

- Det er et ønske, vi har haft, for at kunne skabe overblik over indsatserne, tilføjer indsatslederen.

På bilens bagsæde er der kontor med pc og Ipad, ligesom der ved førersædet er en tablet, to radioer - en til brand og en til tværfaglig kommunikation med læge og politi - samt gps. Det andet forsæde er inddraget til blandt andet et ekstra batteri, så bilen ikke løber tør for strøm, når al den ekstra elektronik er i brug. Bilen har også installeret varmeapparat, der altid kører, så indsatslederen ikke skal vente på isfri ruder, før han kan rykke ud.

VW'en er en smule mindre end forgængeren, men til gengæld er motoren kraftigere, og bilen har flere finesser.

- Vi var ude i foråret og teste køreegenskaberne på forskellige modeller, og den her er et kompromis, men en fin middelvej. Den kører frygteligt stærkt, og vi kommer nok ikke til at bruge halvdelen af bilens funktioner, vurderer Jesper Rossen.

Indsatslederbilen har i øvrigt ingen garage, da den altid holder hos den af de fem ledere, der har vagten.